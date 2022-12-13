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Песков опроверг сообщения о якобы подготовке РФ диверсий на объектах в Европе

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В Кремле призвали открыто и прозрачно расследовать саботаж на "Северных потоках".

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков опроверг местным журналистам в рамках регулярного телефонного брифинга сообщения западных СМИ о якобы подготовке Москвой энергетических диверсий на европейских объектах в Европе в ряде недружественных стран. Чиновник из Кремля предложил западной прессе уделить больше внимания необходимости расследования  тех терактов в Балтийском море, которые произошли на "Северных потоках". В России в очередной раз призвали мировое сообщество провести прозрачное, срочное и широкое расследование этого беспрецендентного по масштабу саботажа на газовой инфраструктуре.

Эти средства массовой информации упомянутых стран (Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия) ошиблись в своем расследовании, они опять беспочвенно предпочитают во всем обвинять Россию.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, кремль, недружественные страны, сми
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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