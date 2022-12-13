В Кремле призвали к исполнению договоренностей по Карабаху

Дмитрий Песков оценил последние высказывания властей в Баку и Ереване.

Трехсторонние договоренности России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху являются единственно реальной базой для урегулирования регионального кризиса, поэтому реализация участниками договора всех пунктов необходима. Соответствующее заявление официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине сделал в ходе регулярного телефонного брифинга с журналистами. Дмитрий Песков прокомментировал СМИ последние высказывания армянской и азербайджанской сторон. Чиновник уточнил, что важно заниматься продвижением имплементации всех положений международного соглашения, как безальтернативного варианта.

Мы готовы приветствовать любые шаги сторон, которые способны привести к разрядке напряженности и которые будут способствовать дальнейшему продвижению по пути выполнения трехсторонних договоренностей. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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