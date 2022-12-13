Песков: в Кремле ничего не знают о французском мирном плане

По словам Пескова, подобные сообщения были в СМИ, но они "до сих пор нигде себя не проявили".

В Кремле ничего не знают о французском мирном плане по Украине. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По информации агентства Bloomberg, президент Франции Эммануэль Макрон намерен предложить властям Китая план на организацию переговоров Москвы и Киева, которые должны пройти этим летом. Песков отметил, что подобные сообщения были в СМИ, но они "до сих пор нигде себя не проявили".

Нам не известно о существовании какого-то французского плана, и, соответственно, ничего мы от французской стороны и не получали. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков сообщил о большом интересе бизнесменов из недружественных стран к ПМЭФ.

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