Песков сообщил о большом интересе бизнесменов из недружественных стран к ПМЭФ

Песков не уточнил, кто именно из представителей западного бизнеса интересуется ПМЭФ, поскольку, по его словам, "их просто живьём съедят".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что бизнесмены из недружественных стран интересуются ПМЭФ. Об этом в четверг, 13 апреля, пишет ТАСС.

Песков не уточнил, кто именно из представителей западного бизнеса интересуется ПМЭФ, поскольку, по его словам, "их просто живьём съедят".

Он добавил, что определилась кандидатура модератора пленарной сессии ПМЭФ, на которой выступит президент РФ Владимир Путин, но его имя называть не стал.

Напомним, с 14 по 17 июня пройдет ПМЭФ. Страной-гостем ПМЭФ станут Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Ранее ПМЭФ сменил официальный автомобиль с Mercedes Benz на китайский EXEED. Модель EXEED VX - самая дорогая в линейке бренда.

Фото: piter.tv

