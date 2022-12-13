  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ПМЭФ сменил официальный автомобиль с Mercedes Benz на китайский EXEED
Сегодня, 19:33
149
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

ПМЭФ сменил официальный автомобиль с Mercedes Benz на китайский EXEED

0 0

Модель EXEED VX - самая дорогая в линейке бренда.

Стало известно, что оператор ПМЭФ фонд "Росконгресс" сменил официальные автомобили Mercedes Benz на китайский внедорожник EXEED VX. Об этом 5 апреля пишет "Фонтанка".

Согласно итогам марта, в России EXEED занял пятую строчку по количеству продаж по стране. С начала 2023 года продали немного более 7 тыс. этих машин. 

Отмечается, что модель EXEED VX - самая дорогая в линейке бренда. В петербургских салонах цена варьируется от от 4,9 млн рублей до 5,65 млн в зависимости от комплектации. Ранее официальными автомобилями на ПМЭФ были Mercedes Benz моделей E и S. 

Ранее Бастрыкин поручил проверить пародию комиков на вручение статуэтки Владлену Татарскому. Депутат Госдумы Яна Лантратова обратила внимание на это видео, и она же отправила запрос в СК.

Фото: Piter.tv

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии