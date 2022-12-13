ПМЭФ сменил официальный автомобиль с Mercedes Benz на китайский EXEED

Модель EXEED VX - самая дорогая в линейке бренда.

Стало известно, что оператор ПМЭФ фонд "Росконгресс" сменил официальные автомобили Mercedes Benz на китайский внедорожник EXEED VX. Об этом 5 апреля пишет "Фонтанка".

Согласно итогам марта, в России EXEED занял пятую строчку по количеству продаж по стране. С начала 2023 года продали немного более 7 тыс. этих машин.

Отмечается, что модель EXEED VX - самая дорогая в линейке бренда. В петербургских салонах цена варьируется от от 4,9 млн рублей до 5,65 млн в зависимости от комплектации. Ранее официальными автомобилями на ПМЭФ были Mercedes Benz моделей E и S.

Ранее Бастрыкин поручил проверить пародию комиков на вручение статуэтки Владлену Татарскому. Депутат Госдумы Яна Лантратова обратила внимание на это видео, и она же отправила запрос в СК.

Фото: Piter.tv