Бастрыкин поручил проверить пародию комиков на вручение статуэтки Владлену Татарскому

Депутат Госдумы Яна Лантратова обратила внимание на это видео, и она же отправила запрос в СК

В среду, 5 апреля, глава СК Бастрыкин поручил дать оценку миниатюре комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна. Они пародировали вручение взрывоопасной статуэтки Владлену Татарскому. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Комики выступили в Берлине. На видео Долгополов вручил бумажный пакет со статуэткой Оганисяну. "Пусть постоит здесь", — говорит Оганисян и ставит статуэтку на стул. Зал реагирует смехом.

Депутат Госдумы Яна Лантратова обратила внимание на это видео, и она же отправила запрос в СК.

Напомним, что Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге, где проходил его творческий вечер. Дарье Треповой уже предъявлено обвинение в террористическом акте. Также в этот день пострадали 40 человек, пять человек остаются в тяжёлом состоянии.

Ранее число пострадавших при взрыве в петербургском кафе возросло до 40 человек.

Фото: piter.tv