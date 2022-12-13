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Дарье Треповой предъявлено обвинение в террористическом акте
Сегодня, 15:27
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Дарье Треповой предъявлено обвинение в террористическом акте

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По данным следствия, 2 апреля Трепова, выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины, принесла в петербургское кафе статуэтку, начиненную взрывчаткой.

Главным следственным управлением СК РФ предъявлено обвинение Дарье Треповой. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Ей инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. "б" ч.3 ст.205, ч.4 ст.222.1 УК РФ (террористический акт, совершенный группой; незаконное  ношение взрывчатых устройств).

СК РФ

По данным следствия, 2 апреля Трепова, выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины, принесла в петербургское кафе статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военкору Владлену Татарскому. Из-за взрыва журналист погиб, более 30 человек получили ранения. Пять человек остаются в тяжёлом состоянии.

Следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении Дарьи Треповой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: СК РФ по СПб

Теги: взрыв на университетской, даоья трепова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Хлупин Мирослав
Сегодня 16:23

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