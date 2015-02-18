С Треповой* взыскивают почти 16 млн рублей за причинение морального вреда после теракта

Судебные приставы направили 21 исполнительный лист о непогашенной задолженности.

Судебные приставы приступили к взысканию с Дарьи Треповой*, осужденной на 27 лет лишения свободы за теракт в петербургском кафе, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, 15,995 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом свидетельствуют материалы, с которыми ознакомился ТАСС.

В конце 2024 года во 2-й Западный окружной военный суд поступил 21 исполнительный лист о непогашенной задолженности Треповой*. На основании этих документов 26 января 2025 года были возбуждены исполнительные производства. Сумма задолженности по каждому иску варьируется от 100 тыс. до 5 млн рублей. Помимо компенсации морального вреда, с Треповой* также взыскиваются налоги и сборы на сумму 43 тыс. рублей.

В ходе судебного разбирательства 21 потерпевший подал гражданские иски к Треповой* и укрывавшему ее после теракта Дмитрию Касинцеву, требуя в общей сложности более 50 млн рублей. Суд удовлетворил заявления о возмещении морального вреда лишь частично, присудив к выплате 16 млн рублей только Треповой*, и отказал в удовлетворении исков пятерых потерпевших к Касинцеву. Вопрос о возмещении материального ущерба был вынесен для отдельного рассмотрения в гражданском порядке.

Ранее Piter.TV сообщал, что суд взыскал иск с Треповой* 170 тыс. рублей по иску от Жилкомсервиса.

Фото: Piter.TV

* Внесена в реестр террористов и экстремистов РФ