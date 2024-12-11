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Суд взыскал иск с Треповой* 170 тыс. рублей по иску от Жилкомсервиса
Сегодня, 14:08
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Суд взыскал иск с Треповой* 170 тыс. рублей по иску от Жилкомсервиса

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Ответчик унаследовала квартиру на Артиллерийской улице после смерти отца.унаследовала квартиру на Артиллерийской улице после смерти отца.

Жилкомсервис одержал победу в судебном деле против Дарьи Треповой*, которое рассматривалось в Пушкинском районном суде Петербурга. Детали дела раскрыла руководитель Объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Трепова* унаследовала квартиру на Артиллерийской улице после смерти отца. По заявлению Жилкомсервиса, коммунальные платежи по этому адресу не оплачивались с 2014 года, что привело к накоплению долга в размере 169 526 рублей 29 копеек.

Суд удовлетворил требования истца. С ответчика взыскано 169 526 рублей 29 копеек, а также государственная пошлина. Трепова* участвовала в процессе посредством видеоконференцсвязи. Она не оспаривала иск, но просила предоставить ей рассрочку платежа.

Ранее Дарья Трепова* была признана виновной в совершении террористического акта на Университетской набережной и приговорена к 27 годам тюремного заключения.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге вынесли приговор водительнице, сбившей 90-летнюю пенсионерку.

Фото: Piter.TV

* Внесена в реестр террористов и экстремистов РФ

Теги: санкт-петербург, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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