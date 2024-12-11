В Петербурге вынесли приговор водительнице, сбившей 90-летнюю пенсионерку

Женщина признала свою вину. Суд назначил ей два года условного заключения, двухлетний запрет на вождение автомобиля и испытательный срок.

Пушкинский районный суд огласил приговор женщине-водителю, признанной виновной в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели человека. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

ДТП произошло днём 9 сентября на Кедринской улице в Пушкине. Водитель проявила преступную небрежность, не удостоверившись в отсутствии пешеходов при выезде из двора задним ходом. В результате она сбила 90-летнюю женщину, скончавшуюся через четыре дня от полученных травм в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе.

Женщина признала свою вину. Суд назначил ей два года условного заключения, двухлетний запрет на вождение автомобиля и испытательный срок. Кроме того, она обязана выплатить пострадавшим компенсацию морального ущерба в размере двух миллионов рублей.

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Фото: Piter.TV