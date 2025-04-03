В Петербурге могут закрыть для судов участки Невы, Мойки и Фонтанки

На реке Мойке с 30 ноября планируют запретить движение от Корабельного моста до Невы.

Власти Петербурга планируют ввести серьзные ограничения для движения и стоянки судов на ключевых водных артериях города. Проект соответствующего постановления губернатора опубликовали на сайте Смольного. В настоящее время он находится на стадии антикоррупционной экспертизы.

Согласно предложенным мерам, ограничения будут действовать с 30 ноября 2026 года по 31 декабря 2027 года. Под запрет попадут движение и стоянка всех судов, включая суда на воздушной подушке, исключение сделают только для маломерных судов.

Ограничения коснутся сразу нескольких участков. На реке Мойке запретят движение и стоянку от Корабельного моста до Невы. Аналогичные меры планируют ввести на Фонтанке — на отрезке от Галерного моста до Невы.

Существенные ограничения предусмотрели и на Неве. На участке от Ново‑Адмиралтейского канала до реки Екатерингофки будет запрещена стоянка судов. Кроме того, в этой зоне нельзя будет приближаться менее чем на 30 метров к набережным "Адмиралтейских верфей" и "Балтийского завода", а также менее чем на 10 метров — к пришвартованным там судам.

Ещё один участок Невы, где введут ограничения, — от Большого Обуховского моста до речного вокзала. Здесь также планируют запретит стоянку, а движение разрешат лишь при условии, что суда будут держаться не ближе 30 метров от левого берега.

Ранее в центре Петербурга открылся 23-й причал общего пользования.

Фото: Piter.TV