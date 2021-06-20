  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:50
126
redrikshugrv Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Следствие работает на месте обнаружения тела мужчины в реке Мойке

0 0

Правоохранители устанавливают причину смерти неизвестного.

Следователи петербургского отделения СК работают вблизи дома №99 по набережной реки Мойки, где ранее было обнаружено тело неизвестного мужчины. Правоохранители осматривают место происшествия, – сообщают в пресс-службе ведомства.

В ближайшее время по факту случившегося будет назначен комплекс судебных экспертиз. Медицинский анализ позволит установить причины смерти мужчины.

Ранее мы сообщали, что три ограбления за одну ночь претерпели продуктовые Петербурга и Ленобласти.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Теги: обнаружение тела, река мойка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии