Нетрезвый петербуржец прыгнул в Мойку с Красного моста

Сотрудники МЧС подали ему лестницу и госпитализировали.

В Петербурге нетрезвый мужчина прыгнул в реку Мойку с Красного моста. Он госпитализирован, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел днем 3 апреля. Прохожий ловко перелез через ограждение переправы и совершил прыжок в холодную воду. Местный житель добрался до выступа и присел, ожидая спасателей. Сотрудники МЧС подали ему лестницу и госпитализировали.

Ранее мы рассказывали о том, что постоялица отеля на Садовой улице выпала из окна второго этажа. Женщину увезли в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.

Видео: Telegram / Mash на Мойке