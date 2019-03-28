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Нетрезвый петербуржец прыгнул в Мойку с Красного моста

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Сотрудники МЧС подали ему лестницу и госпитализировали.

В Петербурге нетрезвый мужчина прыгнул в реку Мойку с Красного моста. Он госпитализирован, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Инцидент произошел днем 3 апреля. Прохожий ловко перелез через ограждение переправы и совершил прыжок в холодную воду. Местный житель добрался до выступа и присел, ожидая спасателей. Сотрудники МЧС подали ему лестницу и госпитализировали. 

Ранее мы рассказывали о том, что постоялица отеля на Садовой улице выпала из окна второго этажа. Женщину увезли в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести. 

Видео: Telegram / Mash на Мойке 

Теги: происшествия, река мойка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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