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Из окна отеля на Садовой выпала нетрезвая постоялица
Сегодня, 12:58
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Из окна отеля на Садовой выпала нетрезвая постоялица

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Женщину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Постоялица отеля на Садовой улице в Петербурге выпала из окна второго этажа. Женщина находится в больнице, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Инцидент произошел утром 3 апреля в Адмиралтейском районе. В службу "112" позвонила администратор гостиницы китайской компании. Около отеля обнаружили 37-летнюю пострадавшую. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с алкогольным опьянением. 

Ранее в Сертолово полуторагодовалый мальчик выпал из окна и погиб. Ребенок забрался на игрушечную машину и залез на подоконник. По факту случившегося проводится проверка.

Фото: Piter.TV 

Теги: падение из окна, садовая улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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