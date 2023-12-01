Из окна отеля на Садовой выпала нетрезвая постоялица

Женщину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Постоялица отеля на Садовой улице в Петербурге выпала из окна второго этажа. Женщина находится в больнице, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел утром 3 апреля в Адмиралтейском районе. В службу "112" позвонила администратор гостиницы китайской компании. Около отеля обнаружили 37-летнюю пострадавшую. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с алкогольным опьянением.

Ранее в Сертолово полуторагодовалый мальчик выпал из окна и погиб. Ребенок забрался на игрушечную машину и залез на подоконник. По факту случившегося проводится проверка.

Фото: Piter.TV