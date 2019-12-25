В Сертолово полуторагодовалый мальчик выпал из окна и погиб

Во Всеволожском районе Ленобласти из окна выпал полуторагодовалый ребенок. Мальчик погиб во время реанимационных мероприятий, стало известно АН "Оперативное прикрытие".
Вечером 1 апреля в квартире дома по улице Ларина в Сертолово малыш забрался на игрушечную машину и залез на подоконник с приоткрытым окном. Он потерял равновесие и выпал с третьего этажа.
Родители погибшего из Узбекистана. Также в семье есть четырехмесячная дочь. По факту случившегося проводится проверка.
Ранее на Piter.TV: шестилетний ребенок выпал из окна седьмого этажа на Индустриальном проспекте.
Фото: Piter.TV
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