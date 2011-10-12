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По факту смертельной аварии в Сертолово проводится проверка
Сегодня, 10:55
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По факту смертельной аварии в Сертолово проводится проверка

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Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП во Всеволожском районе Ленинградской области. 

Как рассказали в МВД России, вечером 12 июля на Песочной улице в Сертолово 44-летний водитель КамАЗа при движении вперед наехал на 39-летнего мужчину, который залез под заднюю левую спарку колес. От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии до приезда медиков скорой помощи. 

Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: пенсионер попал под колеса трамвая на проспекте Просвещения в Петербурге и погиб. Он переходил пути на запрещающий сигнал светофора.

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, сертолово
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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