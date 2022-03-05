Пенсионер попал под колеса трамвая на Просвещения и погиб

Мужчина переходил пути на запрещающий сигнал светофора.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП на проспекте Просвещения. По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, утром 9 июля напротив дома 84 трамвай, которым управляла 46-летняя водительница, в зоне регулируемого пешеходного перехода наехал на 90-летнего мужчину. Пенсионер переходил пути на запрещающий сигнал светофора.

Пожилого пешехода госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести, где он впоследствии скончался. Все обстоятельства и причины смертельной аварии устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: прокуратура Петербурга добивается компенсации для юноши, которого сбил водитель Kia. Потерпевший получил различные травмы, ему пришлось пройти длительный курс лечения. Виновника ДТП привлекли по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ.

Фото: Piter.TV