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Пенсионер попал под колеса трамвая на Просвещения и погиб
Сегодня, 11:46
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Пенсионер попал под колеса трамвая на Просвещения и погиб

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Мужчина переходил пути на запрещающий сигнал светофора.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП на проспекте Просвещения. По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, утром 9 июля напротив дома 84 трамвай, которым управляла 46-летняя водительница, в зоне регулируемого пешеходного перехода наехал на 90-летнего мужчину. Пенсионер переходил пути на запрещающий сигнал светофора. 

Пожилого пешехода госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести, где он впоследствии скончался. Все обстоятельства и причины смертельной аварии устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: прокуратура Петербурга добивается компенсации для юноши, которого сбил водитель Kia. Потерпевший получил различные травмы, ему пришлось пройти длительный курс лечения. Виновника ДТП привлекли по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, проспект просвещения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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