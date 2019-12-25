Шестилетний ребенок выпал из окна многоэтажки на Индустриальном проспекте

Из окна многоэтажного дома на Индустриальном проспекте выпал шестилетний мальчик. Ребенок приземлился на козырек парадной, его доставали с помощью пожарной лестницы, – сообщает издание "Mash на Мойке" со ссылкой на ГУ МЧС Северной столицы.
Сразу после происшествия на место прибыли оперативные службы. Пострадавшего передали медикам и госпитализировали. По данным журналистов, в момент инцидента родители мальчика отсутствовали в доме.
Ранее мы писали, что в пожаре на Новоизмайловском погибла женщина.
Фото: Piter.TV
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