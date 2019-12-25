Шестилетний ребенок выпал из окна многоэтажки на Индустриальном проспекте

Он приземлился на козырек парадной.

Из окна многоэтажного дома на Индустриальном проспекте выпал шестилетний мальчик. Ребенок приземлился на козырек парадной, его доставали с помощью пожарной лестницы, – сообщает издание "Mash на Мойке" со ссылкой на ГУ МЧС Северной столицы.

Сразу после происшествия на место прибыли оперативные службы. Пострадавшего передали медикам и госпитализировали. По данным журналистов, в момент инцидента родители мальчика отсутствовали в доме.

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Фото: Piter.TV