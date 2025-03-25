В пожаре на Новоизмайловском погибла женщина

Из опасной зоны спасатели эвакуировали двух человек.

В 16:36 в МЧС Северной столицы поступило сообщение о пожаре в Московском районе. Огонь охватил площадь в 25 кв. метров в однокомнатной квартире. Возгорание также распространилось на балкон, – сообщают в Оперативной пресс-службе петербургского отделения министерства.

На тушение пожара выехали 18 спасателей на 4-х машинах. Из опасной зоны они эвакуировали двух людей и потушили огонь к 17:08.

Сообщается о погибшей в пожаре женщине.

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