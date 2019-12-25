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Мужчина выстрелил в воздух два раза во дворе дома по Новоизмайловскому
Сегодня, 9:46
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Мужчина выстрелил в воздух два раза во дворе дома по Новоизмайловскому

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В сторону людей или жилых помещений он не целился.

Правоохранители Московского района задержали мужчину, который стрелял из пневматического пистолета во дворе жилого дома по Новоизмайловскому проспекту. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 19 июля поступила информация от местного жителя о звуках, похожих на выстрелы. На месте задержали троих мужчин в возрасте от 35 до 37 лет. Их доставили в отдел для разбирательства, двоих отпустили после опроса. 

А 37-летний житель дома дал явку с повинной. По словам хулигана, он произвел два выстрела вверх из пистолета, взятого у знакомого. В сторону людей или жилых помещений не целился. 

Изъят пневматический пистолет марки "Бульдог", возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Седова произошел конфликт со стрельбой из газового пистолета. 

Фото: Piter.TV 

Теги: новоизмайловский проспект, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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