На улице Седова произошел конфликт со стрельбой из газового пистолета

Предполагаемый преступник скрылся на автомобиле OMODA.

Полиция проводит проверку по факту стрельбы из газового пистолета на улице Седова. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям Невского района 6 июля поступила информация о том, что во дворе дома 23 происходит стрельба. Предполагаемый преступник скрылся на автомобиле OMODA, который принадлежит 32-летнему мужчине.

Машину обнаружили на улице Бабушкина, для разбирательства в отдел забрали владельца иномарки и его 35-летнего знакомого. В отношении обоих составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Пистолет изъят.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге будут судить мужчину, который выстрелил из рогатки по окну соседа на Науки.

Фото: Piter.TV