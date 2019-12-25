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На улице Седова произошел конфликт со стрельбой из газового пистолета
Сегодня, 8:48
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На улице Седова произошел конфликт со стрельбой из газового пистолета

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Предполагаемый преступник скрылся на автомобиле OMODA.

Полиция проводит проверку по факту стрельбы из газового пистолета на улице Седова. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям Невского района 6 июля поступила информация о том, что во дворе дома 23 происходит стрельба. Предполагаемый преступник скрылся на автомобиле OMODA, который принадлежит 32-летнему мужчине. 

Машину обнаружили на улице Бабушкина, для разбирательства в отдел забрали владельца иномарки и его 35-летнего знакомого. В отношении обоих составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Пистолет изъят. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге будут судить мужчину, который выстрелил из рогатки по окну соседа на Науки. 

Фото: Piter.TV 

Теги: стрельба, улица седова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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