Задержан подозреваемый, который на Новоизмайловском отобрал у школьника смартфон стоимостью 80 тысяч рублей

Подозреваемым оказался 23-летний житель Новосибирска.

Полиция Московского района задержала мужчину, подозреваемого в ограблении школьника. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 14 мая обратился 16-летний ученик 10 класса. Он сообщил, что 14 мая около трёх часов дня у дома 79 по Новоизмайловскому проспекту на него напал неизвестный и отобрал мобильный телефон. Сумма материального ущерба составила 80 тысяч рублей.

В этот же день, около восьми вечера, по подозрению в совершении этого преступления у дома 37 корпус 2 по Варшавской улице сотрудниками уголовного розыска был задержан 23-летний житель Новосибирска. Похищенный телефон изъят.

Фото: МВД по СПб и ЛО

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж).

Ранее стало известно, что петербуржец почти 4 года проведет в колонии за то, что похищал из магазинов товары и продавал их прохожим.

Фото: Piter.tv