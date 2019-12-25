Петербуржец почти 4 года проведет в колонии за то, что похищал из магазинов товары и продавал их прохожим

Также в момент задержания у подсудимого изъято наркотическое средство, которое он хранил при себе для личного употребления.

Петербуржцу, который похищал из магазинов товары, чтобы продать прохожим, вынесли приговор. Об этом рассказали в прокуратуре Приморского района.

В суде установлено, что фигурант под видом покупателя заходил в обычные магазины. Оттуда он похищал товары, которые продавал на улице случайным прохожим. Так, 29 октября 2024 года подсудимый С. совершил грабеж. Из магазина, расположенного в доме по улице Савушкина, он похитил жевательные резинки и конфеты на сумму около 3 тысяч рублей. Сеченых был замечен сотрудниками магазина, однако, не реагируя на их требования прекратить противоправную деятельность, скрылся с похищенным имуществом.

Также 19 апреля 2024 года мужчина похитил одеяло и четыре подушки из магазина, расположенного также на улице Савушкина. Ущерб составил 3 тысячи рублей.

В ноябре 2024 года подсудимый похитил женские духи стоимостью 4 тысячи рублей из магазина по проспекту Авиаконструкторов.

При этом, в момент задержания у подсудимого изъято наркотическое средство, которое он хранил при себе для личного употребления.

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 7 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на срок 3 месяца.

Ранее петербурженку осудили на 3 года за похищение у 87-летней пенсионерки 820 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv