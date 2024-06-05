Петербурженку осудили на 3 года за похищение у 87-летней пенсионерки 820 тысяч рублей

Также удовлетворен иск прокурора района о компенсации пожилой потерпевшей ущерба, причиненного преступлением.

Осуждена женщина, похитившая у 87-летней петербурженки деньги якобы для обмена. О приговоре рассказала прокуратура Приморского района.

Суд установил, что 18 февраля 2025 года 87-летней женщине на телефон позвонила неизвестная. Собеседница рассказала пенсионерке, что сейчас производится обмен наличных сбережений на новые купюры. Незнакомка убедила пожилую женщину в том, что имеющуюся у нее денежные средства необходимо обменять и, получив согласие, добавила, что к пенсионерке за деньгами в скором времени придет соцработник.

После этого к потерпевшей, проживающей в одной из квартир в доме 43 по улице Матроса Железняка, пришла Лариса Т. и забрала 820 тысяч рублей.

Т. признана виновной по пп. "а,в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере). Женщина 3 года проведёт в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворен иск прокурора района о компенсации пожилой потерпевшей ущерба, причиненного преступлением.

Видео: Telegram/ Прокуратура СПб