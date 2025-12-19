Жильцы дома на Новоизмайловском проспекте остались без отопления

Трубу прорвало возле детского сада и поликлиники №35.

Жители дома 44к5 по Новоизмайловскому проспекту в Московском районе Петербурга 22 января остались без тепла. По данным "Бриф24", произошла коммунальная авария.

Трубу прорвало возле детского сада и поликлиники №35. Как рассказали в тепловой компании, отопление вернут в 04:00 23 января. На месте работают экстренные службы, информации о пострадавших нет.

Ранее на Piter.TV: более 50 домов в Кировском районе перевели на ТЭЦ-14 после аварии. В квартирах температура составляла в районе +20 градусов.

Фото: "Бриф24"