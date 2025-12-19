Более 50 домов в Кировском районе Петербурга перевели на ТЭЦ-14 после аварии

Представители Жилкомсервиса уточнили, что теперь обогрев указанных домов обеспечивает тепловая станция №14.

Более 50 жилых домов в Кировском районе Петербурга подключены к альтернативному источнику тепла после инцидента на теплоэлектроцентрале №15. Пока продолжаются ремонтные работы, температура в квартирах поддерживается на отметке около 20 градусов Цельсия, сообщает ТАСС со ссылкой на Жилкомсервис №3.

Представители Жилкомсервиса уточнили, что теперь обогрев указанных домов обеспечивает тепловая станция №14. Поскольку обе станции изначально предназначались для обслуживания разных групп потребителей, переход нагрузки на резервную станцию привел к небольшому снижению температурных показателей.

Представитель учреждения пояснила, что 29 декабря на ТЭЦ-15 произошёл пожар, который был оперативно потушен. При этом, несмотря на временное прекращение подачи горячей воды, система отопления продолжала функционировать без значительных перебоев. Сотрудница охарактеризовала происшествие как малозначительное событие.

Ранее, 2 января, на сайте Жилкомсервиса отображалось значительное количество домов с проблемами в подаче отопления, однако в настоящий момент эта информация обновлена, и проблема устранена.

Фото: Pxhere