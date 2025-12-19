На 14-й линии Васильевского острова с опережением срока починили трубу после прорыва

Управляющие компании уведомлены о восстановлении работоспособности коммуникаций и готовности принять подачу энергии обратно в обслуживаемые здания.

Ремонтные работы по восстановлению теплоснабжения после аварийного разрыва трубопровода на Васильевском острове, в доме №61 по 14-й линии, выполнены досрочно в воскресенье, 4 января. Об этом сообщила пресс-служба "Теплосети Санкт-Петербурга".

Специалистами компании сообщено, что ремонт завершился в 6:00, заменённый участок системы теплообеспечения, диаметр которого составляет 400 мм, функционирует исправно. В систему возобновлён ввод горячей воды, обеспечивающей отопление и горячее водоснабжение окружающих зданий.

Сейчас восстановление подачи тепла и горячей воды во все жилые объекты выполнено полностью. Управляющие компании уведомлены о восстановлении работоспособности коммуникаций и готовности принять подачу энергии обратно в обслуживаемые здания.

