Росгвардейцы задержали воришку, который хотел убежать с полным рюкзаком сливочного масла из магазина на Савушкина

Росгвардейцы доставили задержанного, уроженца Кабардино-Балкарской Республики, проживающего в Петербурге в хостеле на Приморском проспекте, в 25 отдел полиции.

В Приморском районе наряд вневедомственной охраны задержал мужчину, пытавшегося убежать из магазина с полным рюкзаком похищенных товаров. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

В 00:04 24 марта росгвардейцы задержали 31-летнего гражданина, два дня подряд похищавшего товары из круглосуточного гипермаркета на улице Савушкина.

Так, 22 марта мужчина взял продававшийся в магазине рюкзак, сложил в него несколько пачек сливочного масла, а затем вынес их без оплаты через зону касс самообслуживания. В тот раз вору удалось скрыться с места происшествия незамеченным. Однако позже работники гипермаркета установили его приметы и описание благодаря записям камер видеонаблюдения. Около полуночи 23 марта правонарушитель опять вернулся в этот же магазин, взяв с собой похищенный накануне рюкзак. Он вновь направился в отдел молочных продуктов, где сложил в сумку больше 20 пачек сливочного масла, а затем пошел к кассам самообслуживания. В этот раз персонал сразу же заметил вора и нажал кнопку тревожной сигнализации. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд Росгвардии и задержал правонарушителя, который пытался выбежать из магазина с похищенными товарами. Мужчина вел себя агрессивно, пытался вырваться, поэтому были применены наручники.

Росгвардейцы доставили задержанного, уроженца Кабардино-Балкарской Республики, проживающего в Петербурге в хостеле на Приморском проспекте, в 25 отдел полиции. Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения. У правонарушителя были изъяты похищенные продукты стоимостью более 7000 рублей и магнит, с помощью которого он выводил из строя защитные датчики на товарах.

Ранее полицейские задержали подозреваемого, ворующего смартфоны у пассажиров на Балтийском вокзале.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти