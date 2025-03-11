Полицейские задержали подозреваемого, ворующего смартфоны у пассажиров на Балтийском вокзале

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила 18 тысяч рублей.

Полицейские раскрыли серию краж мобильных телефонов на территории Балтийского вокзала. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте.

В дежурную часть поступило заявление от 22-летнего петербуржца, который сообщил, что в ресторане быстрого питания у него пропал мобильный телефон. Оказалось, что к краже причастен 53-летний местный житель.

Установлено, что молодой человек уснул в одном из ресторанов сети быстрого питания, а мобильный телефон положил на столик рядом с собой. Этим и воспользовался злоумышленник. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он забрал чужой гаджет и скрылся в неизвестном направлении. Похищенное имущество он планировал продать, а вырученные денежные средства использовать на личные нужды.

Также установлено, что аналогичным образом мужчина похитил мобильный телефон у пассажира в зале ожидания Балтийского вокзала.

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила 18 тысяч рублей. Похищенное имущество изъято и будет передано владельцам. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Видео: пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте