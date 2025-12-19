В машине на Индустриальном заметили предмет, похожий на гранату

Авто принадлежит 41-летнему местному жителю.

На Индустриальном проспекте в Петербурге обнаружили предмет, который похож на гранату. На месте работает группа разминирования ОМОН, рассказали 5 февраля в tg-канале "Дорожный инспектор".

Уточняется, что находку заметили в автомобиле Chery примерно в 11:30. По информации tg-канала "Mash на Мойке", машина принадлежит 41-летнему местному жителю. Он и вызвал представителей спецслужб. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

