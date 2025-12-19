  1. Главная
В машине на Индустриальном заметили предмет, похожий на гранату
Сегодня, 12:23
Добавить в Яндекс.Новости

Авто принадлежит 41-летнему местному жителю.

На Индустриальном проспекте в Петербурге обнаружили предмет, который похож на гранату. На месте работает группа разминирования ОМОН, рассказали 5 февраля в tg-канале "Дорожный инспектор". 

Уточняется, что находку заметили в автомобиле Chery примерно в 11:30. По информации tg-канала "Mash на Мойке", машина принадлежит 41-летнему местному жителю. Он и вызвал представителей спецслужб. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: заявивший о "минировании" салона оптики в Калининском районе предстанет перед судом. Ему вменяют ч. 2 ст. 207 УК РФ. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: индустриальный проспект, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

