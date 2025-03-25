Три ограбления за ночь претерпели продуктовые Петербурга и Ленобласти

Следствие рассматривает вероятность того, что налеты связаны между собой.

Сразу три ограбления продуктовых магазинов произошло минувшей ночью 25 марта на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Действиям грабителей подверглись лавки в деревне Дони, поселке Лесное и на Пулковском шоссе, – сообщают в 78.ru.

Из магазина в Гатчинском районе преступники унесли алкоголь и сигареты на сумму 4 тыс. рублей. Кадры с ограблениями появились в распоряжении журналистов. Следователям предстоит выяснить, связаны ли эти преступления между собой.

Ранее мы рассказывали, что Росгвардейцы задержали воришку, который хотел убежать с полным рюкзаком сливочного масла из магазина на Савушкина.

Видео: 78.ru