В Новгородской области задержали группу похитителей товаров из сетевых магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным следствия, 34-летняя жительница Великого Новгорода организовала нелегальный бизнес, связанный с хищением и перепродажей товаров народного потребления. Она вовлекла в противоправную деятельность четверых несовершеннолетних и двух женщин. Злоумышленники занимались кражей продуктов питания, лекарственных препаратов, бытовой химии и косметики из сетевых магазинов в четырех регионах страны.

Отмечается, что похитители выносили товары под верхней одеждой или в сумках мимо кассовой зоны.Организатор забирала продукцию и отвозила в квартиру знакомой, использовавшуюся как склад, чтобы реализовывать похищенное имущество знакомым. В ходе обысков полицейские и следователи обнаружили и изъяли различную продукцию на сумму более 1,5 млн рублей. Возбуждены 42 уголовных дела.

Видео: УМВД по Новгородской области