В Калининграде полицейские изъяли ручной пулемет Дегтярева

В Калининграде сотрудники полиции изъяли ручной пулемет Дегтярева. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, полицейские уличили ранее не судимого 46-летнего владельца автосервиса в незаконном хранении огнестрельного оружия на улице Полтавской. В его мастерской обнаружили и изъяли ручной пулемет Дегтярева калибра 7,62 мм с пустым дисковым магазином. Оружие было завернуто в матерчатую ткань и спрятано в шкафу.

По результатам экспертизы установлено, что изъятое оружие изготовлено промышленным способом и пригодно для стрельбы. Задержанный отказался объяснять, с какой целью он хранил пулемет. Возбуждено уголовное дело.

Видео: УМВД по Калининградской области