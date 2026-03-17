  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:30
52
d_s_sarkisov

В Калининграде полицейские изъяли ручной пулемет Дегтярева

0 0

Задержанный отказался объяснять, с какой целью он хранил пулемет.

В Калининграде сотрудники полиции изъяли ручной пулемет Дегтярева. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, полицейские уличили ранее не судимого 46-летнего владельца автосервиса в незаконном хранении огнестрельного оружия на улице Полтавской. В его мастерской обнаружили и изъяли ручной пулемет Дегтярева калибра 7,62 мм с пустым дисковым магазином. Оружие было завернуто в матерчатую ткань и спрятано в шкафу.

По результатам экспертизы установлено, что изъятое оружие изготовлено промышленным способом и пригодно для стрельбы. Задержанный отказался объяснять, с какой целью он хранил пулемет. Возбуждено уголовное дело.

Видео: УМВД по Калининградской области

Теги: калининград, полиция, пулемет дегтярева
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии