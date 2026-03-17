Выяснилось, что злоумышленница числится в федеральном розыске за совершение другого преступления.

В Москве задержана женщина за разбой в отделении связи и пункте выдачи заказов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По предварительным данным, в вечернее время злоумышленница зашла в помещение пункта выдачи заказов на Волгоградском проспекте, достала из пакета предмет, похожий на пистолет, и потребовала передать ей наличные из кассы. Работник отказался выполнять ее требование, и та переключилась на представителя почтового отделения связи, находящегося в том же зале. Услышав о вызове стражей правопорядка, злоумышленница испугалась и скрылась.

Изучив записи с камер, сыщики отследили маршрут передвижения налетчицы и задержали ее. Выяснилось, что женщина числится в федеральном розыске за совершение другого преступления в Санкт-Петербурге. Возбуждено уголовное дело. Судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники стали использовать сезонные сценарии обмана.

