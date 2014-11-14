Полиция задержала мужчину, который украл на автопроизводстве три "Газели"

Известно, что на этом производстве он работал водителем.

Полиция задержала жителя Кемерово, который украл с автомобильного предприятия три "Газели". Известно, что там мужчина работал водителем. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.

К оперативникам обратились из организации, которая занимается перевозками. Выяснилось, что злоумышленник забрал 3 грузовых авто на сумму более 3 млн рублей. Похитителем оказался 20-летний местный житель. В МВД уточняют, что он работал водителем в компании заявителя.

Украденные машины были выставлены на продажу. К сделке с целью разбора на детали оказался готов покупатель. Молодой человек "заработал" 450 тыс. рублей, деньги потратил на покупку одежды. Возбуждено уголовное дело по статье 158 уголовного кодекса "Кража". Максимальное наказание по такому нарушению достигает 10 лет лишения свободы. Отметим, что имущество вернули владельцу.

Ранее сообщалось, что работник пункта выдачи украл смартфоны на сумму 1 млн рублей.

Фото: Magnific