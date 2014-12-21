Сегодня, 11:18
mgoncharova

В Москве разыскивают мужчину, который сбил на электросамокате ребенка и скрылся

Пострадала 9-летняя девочка.

В Москве мужчина на электросамокате сбил ребенка. Пострадавшей оказалась 9-летняя девочка. Авария произошла на Большой Грузинской улице. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Водитель электросамоката скрылся с места ДТП. Девочку доставили в больницу. Сотрудникам прокуратуры Центрального административного округа предстоит установить личность виновника и привлечь его к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Колпино 17-летнюю самокатчицу сбил грузовик. Ее госпитализировали с травмой груди и переломом пальца. 

Кроме того, стало известно об аварии в Москве на общественной остановке. Москвич на "Инфинити" маневрировал по дороге, по предварительной информации, он потерял управление. Есть пострадавшие.

Видео: прокуратура Москвы

