В Москве задержан мужчина, обокравший чужую квартиру на 8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным ведомства, аферисты позвонили 17-летней местной жительнице от имени сотрудников службы доставки и выманили у нее код из СМС-сообщения. После этого потерпевшей набрали якобы сотрудники правоохранительных органов и заявили, что от ее имени якобы совершена попытка финансирования запрещенной организации.

Запугав школьницу уголовной ответственностью, мошенники убедили ее спрятать ключи от квартиры во дворе жилого комплекса. Она выполнила инструкции и уехала с родителями в гости к бабушке, после чего созналась во всем родным. По возращении домой семья обнаружила пропажу ювелирных изделий и коллекции дорогих монет.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в квартирной краже. Им оказался 26-летний житель Ленинградской области. Выяснилось, что задержанный действовал по заданию куратора, забрав оставленные ключи и проникнув в жилье, откуда забрал драгоценности. Возбуждено уголовное дело.

Видео: ГУ МВД России по Москве