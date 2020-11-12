Экспертиза оценила стоимость нелегальной продукции в 1,2 млн рублей.

В Кабардино-Балкарии нашли подпольный цех по изготовлению контрафактного алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управлении СК РФ.

По данным следствия, житель селения Хатуей оборудовал во дворе своего частного дома подпольный цех, где занимался производством контрафактного алкоголя. В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли более трех тысяч бутылок без федеральных марок акцизного сбора, а также более 2,2 тыс. литров спиртосодержащей жидкости.

Экспертиза оценила стоимость нелегальной продукции в 1,2 млн рублей. Алкоголь изготавливали для дальнейшей продажи. Возбуждено уголовное дело.

Видео: МВД по Кабардино-Балкарской Республике