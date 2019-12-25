В Улан-Удэ в массовом ДТП пострадали четыре человека

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

В Улан-Удэ в массовом ДТП с участием четырех легковых автомобилей пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Инцидент произошел вечером 10 марта на улице Домостроительная. По данным ведомства, столкнулись иномарки Kia Rio, Toyota Premium, Toyota Carina и Toyota Gracia. В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения. Также сообщается, что в медицинское учреждение доставлены четверо пассажиров.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП. Идет опрос очевидцев и участников аварии. Также выясняются причины и условия, способствовавшие возникновению аварии. Отметим, что в последние дни в Улан-Удэ из-за перепада температуры наблюдается сложная транспортная обстановка.

Фото: МВД по Республике Бурятия