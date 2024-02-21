  1. Главная
В МВД рассказали о мошеннической схеме с заменой домофона
Сегодня, 12:23
В полиции сочли сценарий "замена домофона" самым распространенным предлогов, с которого начинается мошенническая атака.

Мошенники чаще всего обманывают россиян под предлогом якобы замены домофона. Под предлогом "быстрого оформления заказа" переводят общение с клиентами в мессенджер. Соответствующими данными поделились с журналистами представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при МВД. В киберполиции заявили, что криминальный сценарий начинается с момента, когда аферисты говорят потенциальной жертве обмана  о якобы планируемой модернизации оборудования, необходимости "привязать ключи" или "внести жильцов в новую систему". Затем от злоумышленников поступает просьба указать код из поступившего на мобильное устройство сообщения.

Предлог может показаться банальным, однако схема стабильно работает именно за счет своей бытовой правдоподобности. Домофон - это общедомовое имущество, вопрос привычный и не вызывающий тревоги

сообщение от киберполиции

МВД предупредило о мошеннической схеме на маркетплейсах.

Фото: Telegram / Вестник киберполиции России

