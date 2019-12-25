  1. Главная
МВД предупредило о мошеннической схеме на маркетплейсах
Сегодня, 9:05
Россиянам объяснили, что переход по ссылке позволит аферистам похитить персональные данные.

На российской территории мошенники покупают на известных маркетплейсах аккаунты продавцов, а затем под предлогом "быстрого оформления заказа" переводят общение с клиентами в мессенджер. Соответствующими данными поделились с журналистами представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при МВД. В киберполиции заявили, что на самом деле злоумышленники присылают человеку фишинговую ссылку на якобы оплату товара или его бронирование, резервирование. В МВД призвал граждан не переходить  в мессенджеры для оформления покупки, не оплачивать товар по ссылкам, размещенным вне самого маркетплейса.

Злоумышленники покупают или берут в аренду уже зарегистрированные аккаунты продавцов, после чего размещают товары с существенной скидкой. В описании товара они предлагают "оформить заказ быстрее" и оставляют номер телефона для связи в мессенджере, куда переводится дальнейшее общение.

сообщение от киберполиции

МВД: ESET выявила первый Android-вирус, использующий ИИ.

Фото: Telegram / Вестник киберполиции России

