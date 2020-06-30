МВД: ESET выявила первый Android-вирус, использующий ИИ

В киберполиции рассказали о том, как можно удалить ВПО, которое блокирует процесс деинсталляции.

Исследователи компании ESET, которая является экспертом в области защиты от киберпреступности, выявили первый известный Android-вирус, использующий искусственный интеллект. Соответствующими данными поделились с журналистами представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при МВД. В киберполиции заявили, что вирус обращается к нейросети от технологической компании Google под названием Gemini для того, чтобы закрепить вредоносное пиложение в операционной системе мобильного устройства человека в рамках управления интерфейсом гаджета. Нейросеть дает вирусу пошаговые инструкции.

Технически Gemini используется для подготовки пошаговых инструкций для вируса по "закреплению" в списке запущенных задач. сообщение от МВД

В МВД заметили, что западная нейросеть считывает с экрана смартфона действия пользователя и совершает "маскировку". Таким образом устойчивость вируса на различных версиях Android и устройствах увеличивается. Далее вредоносный код маскируется под банковское приложение. Аналитики отмечают, что в настоящее время такое опасное приложение рассчитано на пользователей, находящихся в Аргентине. Для того, чтобы удалить вредоносное ПО, требуется загрузка устройства в безопасном режиме, так как в обычном режиме ВПО будет блокировать любые попытки деинсталляции.

Фото: Telegram / Вестник киберполиции России