В МВД предупредили о хищении Telegram-аккаунтов через "переезд" чата

В МВД рассказали об уловке, которую используют аферисты из-за замедления мессенджера.

Мошенники на российской территории внедряют схему хищения Telegram-аккаунтов пользователей через "переезд" чата. Соответствующими данными поделились с журналистами представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при МВД. В киберполиции заявили, что многие сообщества из-за объективных причин действительно меняют платформу для работы в интернете. Однако ссылки аферистов приводят людей не в новый чат, а в мошеннический бот. Там под предлогом "подтверждения участия" бот запрашивает у человека мобильный номер и код из SMS. После передачи этой персональной информации злоумышленники получают доступ к аккаунту и используют его для дальнейших атак.

В рабочих или локальных чатах, как правило, достаточно крупных, где состоят десятки или даже сотни участников, публикуется псевдоофициальное сообщение о том, что из-за "замедления работы" чат якобы переносится на новую площадку. пост от киберполиции РФ

МВД: мошенники могут давить на человека после неудачной технической атаки.

Фото: Telegram / Вестник киберполиции России