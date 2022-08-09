МВД: мошенники могут давить на человека после неудачной технической атаки

В киберполиции раскрыли один из диалогов пользователя с аферистами.

В России мошенники могут давить на человека после неудачной технической атаки. Соответствующими данными поделились с журналистами представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при МВД. В киберполиции продемонстрировали через социальные сети видеофрагмент из разговора человека с аферистами, который наглядно показывает, как злоумышленник обманывает абонента. Известно, что потерпевшему в личные сообщения со взломанного аккаунта знакомого прислали файл с вредоносным программным обеспечением. В результате россиянин скачал его, но после того, как программа запросила доступ к сообщениям, он заподозрил неладное. В результате гражданин отключил интернет, после чего удалил файл и успешно предотвратил взлом мобильного устройства.

Однако на этом все не закончилось. Вскоре ему позвонили неизвестные, представились сотрудниками полиции и попытались убедить в том, что устройство все-таки было взломано, а средства переведены для спонсирования ВСУ. пост от киберполиции РФ

Правоохранительные органы уточнили, что когда пользователю удается распознать мошенничество, то ему важно сохранять бдительность, так как попытка обмана может получить продолжение, но уже с другой легендой.

В МВД предупредили о поддельном чат-боте ФНС.

Фото и видео: Telegram / Вестник киберполиции России