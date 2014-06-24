  1. Главная
В МВД предупредили о поддельном чат-боте ФНС
Сегодня, 9:32
В Киберполиции рассказали об угрозе для пользователей мессенджера.

В российских правоохранительных органах предупредили граждан о существовании поддельного чат-бота Федеральной налоговой службы (ФНС России). Соответствующими данными поделились с журналистами представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при МВД. В киберполиции уточнили,  что в реальности никаких государственных цифровых сервисов или доступа к услугам такой чат-бот не предоставляет пользователям.

Выявлен очередной поддельный чат-бот, на этот раз выдающий себя за официальный ресурс ФНС России.

пресс-служба киберполиции

Дополнительно оперативники разместили скриншот подделки. Судя по изображению, фейковый чат-бот называется "Таксик". Он якобы создавался  ля удобства налогоплательщиков и повышения качества информирования со стороны ФНС. В киберполиции заметили, что насторожить граждан должно уже одно только название такого сервиса. Также сомнителен его  функционал. Фактически пользователю предлагают только ввести ФИО, номер мобильного телефона и затем передать код подтверждения.

МВД: мошенники предлагают "специальные программы" для ускорения сервисов.

Фото: Telegram / Вестник киберполиции России

