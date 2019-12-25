МВД: мошенники предлагают "специальные программы" для ускорения сервисов

В киберполиции рассказали о том, что "помощь в интернете" на деле оказывается обманом и кражей денег и личной информации.

На российской территории мошенники снова стали использовать предлоги "ускорим приложение", "разблокируем интернет", "снимем ограничения" в криминальных схемах с целью получения доступа к сообщениям, банковским приложениям и кодам подтверждения потерпевшим гражданам. Соответствующими данными поделились с журналистами представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при российских правоохранительных органах. В МВД уточнили, что в реальности человек устанавливает на своем гаджете вредоносное программное обеспечение. Чаще всего речь идет о файлах APK для Android. В некоторых случаях обманутого пользователя могут попросить перейти по фишинговой ссылке.

Злоумышленники предлагают "специальные программы" для ускорения замедленных сервисов, восстановления доступа к приложениям или увеличения скорости мобильного интернета. Ссылку присылают в мессенджере, на почту или размещают в комментариях под новостями. пресс-служба киберполиции России

В ряде случаев жертве аферисты предлагают ввести данные банковской карты "для активации сервиса", после чего фиксируется списание денежных средств. В МВД предупредили, что если вам предлагают "техническое решение" вне официального магазина приложений, то это попытка обмана, а не помощь.

Фото: Telegram / Вестник киберполиции России