В МВД рассказали об опасности отправки закрашенного фото банковской карты

В киберполиции рассказали об угрозах отправки мошенникам любой фотографии с персональными сведениями.

В России предупредили граждан о том, что после закрашивания персональных и конфиденциальных данных на фотографии в редакторе телефона их все же позже можно восстановить. Таким образом человек может пострадать от действий мошенников. Соответствующими данными поделились с журналистами представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при российских правоохранительных органах. В МВД уточнили, что сейчас многие пользователи уверены в том, что если "закрасить" информацию на фотографии маркером в редакторе мобильного устройства, то эта информация будет надежно скрыта от преступников. Однако практика показывает другое. В частности, не все инструменты рисования по умолчанию дают 100% непрозрачности. Также размытие (blur) - это не удаление данных, а только их изменение. В открытых источниках есть такие инструменты и алгоритмы, которые демонстрируют возможность частичного восстановления текста при выполнении ряда условий.

Гарантии полного восстановления нет, но определенные риски есть - особенно если текст крупный и контрастный. пресс-служба киберполиции России

Специалисты добавили, что некоторые приложения и файлы могут сохранять в себе служебную информацию или промежуточные версии изображения. Таким образом аферисты получают доступ к исходным данным картинки.

МВД рассказало об основных приемах маскировки фишингового доменного имени.

Фото: Telegram / Вестник киберполиции России