МВД рассказало об основных приемах маскировки фишингового доменного имени

В киберполиции рассказали о том, как аферисты пытаются обмануть невнимательных пользователей интернета.

Замена строчных букв на заглавные, буквы "о" на цифру "0", разные комбинации нижних подчеркиваний и добавление подходящих по смыслу символов считаются признаками фишингового доменного имени. Соответствующими данными поделились с журналистами представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при российских правоохранительных органах. В МВД уточнили, что особое внимание уделяется тому, что в России на постоянной основе увеличивается число поддельных Telegram-ботов в сфере обмене криптовалютами. Пользователям рекомендуют тщательно проверять источники перед денежным обменом.

Классическая замена "зеркальных букв" (q - p, n - u), замена строчных букв на заглавные, буквы "о" на цифру "0", разные комбинации нижних подчеркиваний и добавление подходящих по смыслу символов (btc). пресс-служба киберполиции России

В МВД объяснили, зачем мошенникам доступ к аккаунтам на маркетплейсах.

Фото: Telegram / Вестник киберполиции России