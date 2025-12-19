В МВД объяснили, зачем мошенникам доступ к аккаунтам на маркетплейсах

В киберполиции рассказали о способах защиты об обмана в мессенджерах и соцсетях.

Мошенники на территории России взламывают аккаунты пользователей на маркетплейсах для того, чтобы оформить заказы на дорогие товары, после чего получить их, а финансовые обязанности оставить за своей жертвой. Соответствующими данными поделились с журналистами представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при российских правоохранительных органах. В МВД уточнили, что для реализации криминальной схемы аферисты зачастую пользу.тся методами социальной инженерии. Для этого они размещают в социальных сетях и мессенджерах объявления с предложениями о заработке. Потенциальным жертвам обмана они представляются сотрудниками партнерских программ и для повышения рейтинга просят оформить покупку за материальное вознаграждение.

Основная цель - покупки в рассрочку и сплит. Получив контроль над учетной записью, мошенники оформляют заказы на дорогостоящую электронику и гаджеты, их сообщники получают товар, а все финансовые обязательства остаются на владельце аккаунта. сообщение от киберполиции

Дополнительно в преступной схеме используются фишинговые сайты, поддельные страницы для авторизации маркетплейсов и вредоносные приложения, которые пользователь устанавливает на свой гаджет. Одной из эффективных мер защиты гражданина, по данным МВД, является установка самозапрета на кредиты. Однако важно помнить, что ряд сплит-покупок формально не является кредитными продуктами. Однако в большинстве случаев блокируется оформление займов. Для дополнительной безопасности следует установить двухфакторную аутентификацию, а также соблюдать базовые правила кибербезопасности.

