МВД рассказало, как аферисты крадут реквизиты карт онлайн-репетиторов

Мошенники на российской территории выдают себя за потенциальных клиентов онлайн-репетиторов, а затем под предлогом оплаты занятия запрашивают у обманутых пользователей реквизиты банковских карт. Соответствующими данными поделились с журналистами представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при российских правоохранительных органах. В МВД уточнили, что часто злоумышленники ссылаются на свое нахождение за границей и сложности с международными переводами. В этмо случае целью преступной схемы будет получение персональных сведений человек о его банковских картах.

Под предлогом оплаты занятия или "возврата излишней суммы" мошенники запрашивают реквизиты банковской карты. сообщение от киберполиции

Дополнительно после согласования урока под предлогом технических неполадок мошенники присылают свою "ссылку на конференцию", которая в реальности приводит пользователя на фишинговый онлайн-ресурс. Сайт имитирует собой известные приложения для видеосвязи, например, Zoom. В результате введённые для "входа" логин и пароль, а также данные авторизации через сервис Google, попадают к злоумышленникам. В результате преступники таким образом получают несанкционированный доступ к электронной почте человека и связанным с ней онлайн-сервисам.

В МВД предупредили о мошенниках, предлагающих списать долги через МФЦ.

Фото: Telegram / Вестник киберполиции